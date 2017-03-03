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Küçükbaş hayvan besleyicilerine yemlik arpa hibesi durdu

Küçükbaş hayvan besleyicilerine yemlik arpa hibesi durdu

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), küçükbaş hayvan besleyicilerine destek amacıyla yapılan yemlik arpa hibesini geçici bir süre durdurdu.

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), küçükbaş hayvan besleyicilerine destek amacıyla yapılan yemlik arpa hibesini geçici bir süre durdurdu.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, kurum şubelerinde 6 Mart itibarıyla yemlik arpa hibesi  yapılmayacağını belirterek, arpanın ileride açıklanacak tarihte tekrar verilmeye başlanacağını duyurdu.

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