Küçükbaş hayvan besleyicilerine yemlik arpa hibesi durdu
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), küçükbaş hayvan besleyicilerine destek amacıyla yapılan yemlik arpa hibesini geçici bir süre durdurdu.
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), küçükbaş hayvan besleyicilerine destek amacıyla yapılan yemlik arpa hibesini geçici bir süre durdurdu.
TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, kurum şubelerinde 6 Mart itibarıyla yemlik arpa hibesi yapılmayacağını belirterek, arpanın ileride açıklanacak tarihte tekrar verilmeye başlanacağını duyurdu.
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