Lefkoşa10 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Küçükbaş hayvan desteği ödemeleri başladı
Küçükbaş hayvan desteği ödemeleri başladı

Küçükbaş hayvan desteği ödemeleri başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemine ait, küçükbaş hayvan başı destek ödemelerine başlandığını duyurdu.

A+A-

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemine ait, küçükbaş hayvan başı destek ödemelerine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 3 bin 517 üreticiye yapılacak destek ödemesi için, 10 milyon 830 bin 246 TL Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.