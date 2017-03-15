Küçükbaş hayvan desteği ödemeleri başladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemine ait, küçükbaş hayvan başı destek ödemelerine başlandığını duyurdu.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemine ait, küçükbaş hayvan başı destek ödemelerine başlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 3 bin 517 üreticiye yapılacak destek ödemesi için, 10 milyon 830 bin 246 TL Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.
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