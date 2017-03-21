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  3. Küçükbaş Hayvan Üreticileri arpa desteğinin verilmediğini savundu
Küçükbaş Hayvan Üreticileri arpa desteğinin verilmediğini savundu

Küçükbaş Hayvan Üreticileri arpa desteğinin verilmediğini savundu

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hükümeti, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik açıkladığı arpa desteğini vermediğini ileri sürdü.

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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hükümeti, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik açıkladığı arpa desteğini vermediğini ileri sürdü.

Birlik Başkanı Alpay Orhan Güvenlier  yaptığı yazılı açıklamada, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik arpa desteği verileceği yönde Hükümet tarafından 16 Şubat’ta yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, söz konusu desteğin “hantal” yapıdan dolayı verilemediğini savundu.

Küçükbaş hayvan üretiminde sorunların Hükümet’in yanlış uygulamaları nedeniyle daha da geri gitmekte olduğunu savunan Güvenlier, verilecek olan destek yanında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun  yeterli arpa ithal edemediğini, bunun da arpa tüccarlarına yaradığını savundu.

SÜT SORUNU

Çiğ süte zam yapılmamasını de eleştiren Güvenlier, küçükbaş hayvan üreticinin sütünün düzenli alınmadığını ileri sürdü.

Güvenlier, “Nisan ayında küçükbaş sütü daha da artacak, tedbir alınmazsa bu süt sokaklara dökülecek özellikle pazar günleri üreticinin sütü keyfi olarak alınmıyor” dedi.

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