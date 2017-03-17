Küçükbaş Hayvan Üreticileri'nden devlete sosyal güvence hakkı için çağrı

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, sektörde küçükbaş üretimi ile uğraşan ve reel anlamda geçimini bu işten sağlayan üreticilerin sosyal güvenceden yoksun bir şekilde yaşamasının yıllarca görmezden gelindiğini kaydederek devletin üreticilerin sosyal güvence hakkından yararlanması için üzerine düşeni yapmasını istedi.

Güvenlier, birliğin 1 yıl gibi kısa bir sürede küçükbaş üreticisinin pek çok sorununa çare ürettiğini, şimdi ise Sosyal Sigorta primlerini ödeyemeyen, geçimini direkt küçükbaş hayvancılık yaparak kazanan üreticilerin sigorta primlerini indirimli ve kolay ödeme yapabilecekleri dönemlere göre tarihlendirme için çalışma yaptıklarını belirtti.

ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR

Güvenlier yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’e aktardıkları ve çözüm bekledikleri hususları şöyle sıraladı:

“Küçükbaş üreticilerinin sigorta primlerini aylık düzenli ödeme imkânı olmadığı için üreticilerin kuzu satışı ve süt satışı yaptığı dönemlere denk gelecek şekilde yılda 2 taksit şeklinde ödeme yapılması, biriken sigorta primlerinden doğan borçlara faiz indirimi ve uzun vadede ödeme kolaylığı yapılması ve bu zorlu sektörde faaliyet gösteren ve geçimini bu sektörden sağlayan yüzlerce üreticinin sosyal güvence hakkından yararlanması konusunda devletin üzerine düşeni yapması.”