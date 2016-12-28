Kukuma, hükümeti, göçmenlik politikasını iptal etmeye çalışmakla suçladı

AKEL Milletvekili ve Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın, Rum Hükümeti’nin, yaptığı icraatlarla göçmenlik politikasını iptal etmeye çalışmakla suçladığını bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Kukuma, Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada, DİSİ Hükümeti’nin, göçmenlerin arsa ve ev tahsisatlarıyla ilgili ödeneklerini iptal ettiğini; göçmenlik politikası için oluşturulan bütçeden 5 milyon Euro’luk bir ödeneği başka bir çalışmaya kaydırdığını söyledi.

Habere göre, Kukuma ayrıca, DİSİ’nin yerel seçim öncesi göçmenlere verdiği vaatleri yerine getirmediğini kaydetti.