Kullandığı kozmetik ürün kör ediyordu

Victoria'da yaşanan bu olay, büyük bir heyecanla aldığımız kozmetik ürünlerini kullanmadan önce bir kez daha dikkat etmemiz gerektiğini gözler önüne serdi.

16 yaşındaki Tylah Durie'nin vücudu kullandığı boyaya karşı alerjik reaksiyon gösterince neredeyse kör oluyordu.

Tylah, kaşlarına ve kirpiklerine boya sürdükten yarım saat sonra yanma ve kaşıntı hissetmeye başladı. Ertesi uyandığında gözleri şişen genç kız çığlık çığlığa ağlamaya başladı.

Tylah yaşadığı acıyı, "Gözlerime kum fırlatılmış gibi hissediyordum. Kaşlarımı jiletle kesiyorlarmış gibi sızlıyordu.

Gözlerimi o kadar şişmişti ki küçük bir aralıktan görmeye çalışıyordum. Gözlerimden iltihap akıyordu" diye anlattı.

Öncesinde alerji testi yaptırmadığı için genç kızın boyada bulunan parafenilendiamin adı verilen kimyasala ölümcül bir alerjik reaksiyon gösterdiğinden haberi yoktu.

Boyanın üzerinde test yapılmadan kullanılmaması konusunda bir uyarı vardı ancak genç kız bunu önemsemedi.