“Kültürel Miraslarımız” resim yarışması sergisi açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve Telsim’in ana sponsor olduğu “Kültürel Miraslarımız” isimli ilkokullar arası resim yarışması sergisi dün akşam Bedesten’de LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından açıldı.

LTB sınırları içerisinde 10 ilkokuldan 253 eserinin yer aldığı sergi 1 hafta boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, yarışma sonucunda TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Sesil Kayım, Haspolat İlkokulu’ndan Fatoş Aydın ile 9 Eylül İlkokulu’ndan Deniz Müezzinoğlu başarı ödülü; Haspolat İlkokulu’ndan Ceylin Gürlek LTB Özel Ödülü; TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden İbrahim Can Arabacıoğlu Telsim Özel Ödülü ve Şht. Tuncer İlkokulu’ndan Tuğra Cankılıç Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Bedesten’de gerçekleştirilen sergi açılışında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile LTB Meclis Üyesi Fatoş Miralay birer konuşma yaptı.

HARMANCI: “ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜNDEN KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI GÖRMEK ÖNEMLİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB olarak çocuklarla ilgili çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini ancak “Kültürel Miraslarımız” resim yarışmasında kültürel eserlerin çocuklar tarafından nasıl yorumlandığının ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Harmancı, çocukların gözünden Selimiye Meydanı’nı ve Bedesten’i görmenin kendisine mutluluk verdiğini kaydetti. Mehmet Harmancı yarışmanın ana sponsoru Telsim’e ve yarışmanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Fatoş Miralay’a da teşekkür etti.

TANPINAR: “AİLELERİN ÇOCUKLARINA KÜLTÜREL KONULARDA NELER KATTIĞININ BİR GÖSTERGESİ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar “Kültürel Miraslarımız’ Resim Yarışması”nda juri üyeliği yaptığını ve bundan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kültürel Miraslarımız resim yarışmasının aslında ailelerin çocuklarına kültürel konularda neler kattığının bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Tanpınar, yarışmanın kültürel mirasların çocuklar tarafından nasıl algılandığını anlayabilmek açısından da önemli olduğunu söyledi.

Serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tanpınar, Telsim olarak gelecek yıl da yarışmaya sponsor olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.