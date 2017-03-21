Kundaklamada ilk karar verildi

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde King Oto Galerinin kundaklanması ile ilgili olarak Eylül 2016 tarihinden itibaren Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan sanık Mahmut Selkar aleyhindeki karar dün açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti huzurunda gerçekleşen uzun soluklu duruşmanın ardından heyetin oy birliği ile vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Yargıç Gökan Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdiklerini dava sürecinde iddia makamının 27 tanık dinletip, 71 emare sunduğunu, savunmanın ise 4 tanık dinletip 3 emare sunduğunu belirtti. Yargıç Asafoğulları sunulan emarelerin ve dinletilen tanıkların titizlikle incelenip dinlendiğini bu doğrultuda iddia makamının sanık aleyhine açmış olduğu 5 davanın 4 dünü şüpheden ari olarak ispat ettiğini söyledi. Yargıç tüm olgular ışığında sanığı aleyhine getirilen “Kundaklama, bina içindeki eşyaları yakma, mala kasten zarar verme, ağır bir cürüm işlemek için maske takma” suçlarından mahkûm ettiklerini ancak aleyhine getirilen kundakçılığa teşebbüs suçundan beraat etiğini belirtti.

Yargıç Gökan Asafoğulları sanığı mahkûm ettikleri kundaklama suçunun toplumda infiale neden olduğunu, bu tür suçların küçük olan ülkemizde yaşayan insanların eski günleri adeta arar durumda olduğunu belirtti. Asafoğulları böylesi suçlara cezanın toplum üzerindeki etkisine göre ağır bir ceza takdir edilmesi gerektiğini, yasada kundaklama suçunun müebbet hapis cezası ile belirlendiğini göz önünde tutarak sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.