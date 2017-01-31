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  3. Kupa'daki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Kupa'daki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Kupa'daki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelelerine sahne olacak maç programı belli oldu.

Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:

4 Şubat 2017 Cumartesi

Tuzlaspor - Sivasspor / Saat 14.00

Gençlerbirliği - Kayserispor / Saat 16.15

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor / Saat 18.30

M.Başakşehir - Galatasaray / Saat 20.30

5 Şubat 2017 Pazar

Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor / Saat 12.30

Atiker Konyaspor - Ümraniyespor / Saat 15.30

Kasımpaşa - Osmanlıspor / Saat 16.15

Beşiktaş - Fenerbahçe / Saat 20.30

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