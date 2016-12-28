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Kuraklık tazminatları 17 Ocak’a kadar ödenecek

Kuraklık tazminatları 17 Ocak’a kadar ödenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında kuraklık tan zarar gören üreticilerin tazmin edilmesine yönelik ikinci ödemenin en geç 17 Ocak tarihine kadar yapılacağını duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında kuraklık tan zarar gören üreticilerin tazmin edilmesine yönelik ikinci ödemenin en geç 17 Ocak tarihine kadar yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuraklık ödemeleriyle ilgili kamuoyunda farklı tarihlerin telaffuz edildiği ifade edilerek, üreticilerin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, birinci avans ödemesi ekim ayında gerçekleştirilen kuraklık tazminatının ikinci ve son kısmının, Maliye Bakanlığı ve Çiftçiler Birliği arasında 23 Aralık’ta yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca 17 Ocak tarihine kadar ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ödemeyle kuraklık tazminatlarının tümünün ödenmiş olacağı da ifade edildi.

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