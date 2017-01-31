Kuraklık tazminatlarının 3. ödemesi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında Kuraklık’tan zarar gören üreticilerin kuraklık tazminatlarının üçüncü ödemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, söz konusu döneme ait kuraklık tazminatının birinci avans ödemesinin 19 Ekim 2016 tarihinde, ikinci ödemenin 24 Ocak 2017 tarihinde yapıldığı hatırlatılarak, üçüncü ödemenin ise bugün gerçekleştirildiği ve İtirazlı alan ödemelerin ise bilahare yapılacağı belirtildi.

2015-2016 üretim yılında Kuraklıktan zarar gören üreticilerin ikamet adreslerine göre hazırlanan tazminat bodroları Kooperatif Merkez Bankasına yatırılmıştır. Üreticiler tazminat ödemelerini bugün itibarıyla Köy Kooperatif Şirketlerinden alabilirler.

Kuraklıktan zarar gören 5.161 üreticiye 726.977,25 HD. alan için 15.657.081,85 TL.’lik tazminat ödemesi yapılmıştır.