Kural tanımazlık kaza getirdi

Lefkoşa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 11.00 sırlarında Atatürk Stadyumu yolu üzerinde kuzeye doğru dikkatsizce ilerlemekte olan Ali Yaşa yönetimindeki FD 223 plakalı araçla U dönüşü yapılamaz işaretine rağmen batı yönüne dönüşe geçtiği sırada ayni önde ilerlemekte olan LR 756 plakalı motosiklet sürücüsü Özgen Görgüner’in önünü tıkaması sonucunda bir kaza meydana geldi.

Kaza sonucunda Özgen Görgüner hafif yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak orada yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.