Kürekli tekneyle Atlas Okyanusu'nu geçti

Fas'ın Agadir kentinden 93 gün önce yola çıkan Bertish, dün Karayip Denizi'ndeki Antigua Adası'na vararak sıra dışı yolculuğuna son verdi.

Bertish yolculuğunu, İngiliz tekne tasarımcısı Fil Morrinson'un kendisi için özel olarak tasarladığı, 120 bin dolar değerindeki 6 metrelik kürekli tekne ile gerçekleştirdi.

UYDU TELEFONU, GÜNEŞ PANELLERİ BİLE VAR

Teknenin ön kısmında Bertish'in uyuyabilmesi için tasarlanmış küçük bir kabin yer alıyor. Kürekli teknede ayrıca, GPS sistemleri, radyo, otomatik pilot sistemi, uydu telefonu, güneş panelleri ve tatlı su deposu gibi, bir insanın uzun süreli yolculukta ihtiyaç duyabileceği hemen hemen tüm gereksinimler bulunuyor.

Güney Afrikalı maceracı gezgin, günde ortalama 69 km'lik yol kat ederken, yolculuğunun son gününde ise yaklaşık 96,5 km'lik mesafe aşmayı başardı.

Bertish, yolculuğunun bitimine yaklaşık bir saat kala Facebook hesabında yaptığı paylaşımında, ‘Bugüne ulaşmak için kendimi bildiğim günden beri çalıştım. Son beş yıl içerisinde bu projeyi hayata geçirebilmek adına herşeyimi riske atmayı göze aldım' ifadeleriyle, bu sıradışı seyahatin kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı.