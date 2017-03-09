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Kürtaj Davası kararı ertelendi!

Kürtaj Davası kararı ertelendi!

Girne’de meydana gelen yasa dışı kürtaj davasının bugün yapılması beklenen karar duruşması, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, karar tamamlanamadığı için 28 Mart Salı günü 09:00’a ertelendi.

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Girne’de meydana gelen yasa dışı kürtaj davasının bugün yapılması beklenen karar duruşması, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, karar tamamlanamadığı için 28 Mart Salı günü 09:00’a ertelendi.

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