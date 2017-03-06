Kürtaj davasında ilk ceza verildi!
Ülke gündeminde büyük yara açan Fetüs davasında hamileliğini yasa dışı sonlandıran M.A. 9 ay hapse mahkum edildi.
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Ülke gündeminde büyük yara açan Fetüs davasında hamileliğini yasa dışı sonlandıran M.A. 9 ay hapse mahkum edildi.
2 numaralı fetüsün annesi M.A. Girne Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 9 ay hapse mahkum edildi. Doktorlarla ilgili karar ise Perşembe günü açıklanacak.
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