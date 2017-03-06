Lefkoşa16 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Kürtaj davasında ilk ceza verildi!
Kürtaj davasında ilk ceza verildi!

Kürtaj davasında ilk ceza verildi!

Ülke gündeminde büyük yara açan Fetüs davasında hamileliğini yasa dışı sonlandıran M.A. 9 ay hapse mahkum edildi.

A+A-

Ülke gündeminde büyük yara açan Fetüs davasında hamileliğini yasa dışı sonlandıran M.A. 9 ay hapse mahkum edildi. 

2 numaralı fetüsün annesi M.A. Girne Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 9 ay hapse mahkum edildi. Doktorlarla ilgili karar ise Perşembe günü açıklanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.