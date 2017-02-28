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  3. Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1'de
Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1'de

Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1'de

Kurtlar Vadisi'nin bundan böyle TRT'de yayınlanacağı iddia edildi.

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Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindiren haber geldi. Bu sezon bir türlü başlamayan sevilen dizi Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı iddia edildi. 

Bu sezon yayınlanacak kanal bulamayan veya anlaşamayan Kurtlar Vadisi ekibi, TRT 1 ile her konuda anlaştı. Tüm sinema filmi hakları ve dizi hakları TRT 1'e geçiyor. 

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZONU NE ZAMAN OLACAK?

Kurtlar Vadisi Pusu’nun bu sezon yayınlanmayacağı programda açıklanırken, dizinin yeni yayın döneminde kaldığı yerden devam edeceği Kurtlar Vadisi Darbe’den sonra bir sonraki sezonda başlayacağı açıklandı. Kurtlar Vadisi Pusu’nunda bazı sahnelerinde Kurtlar Vadisi Darbe’ye bağlantılı olacağı konuşulurken, yeni sezonda Kurtlar Vadisi Pusu’da darbe sonrası yaşanan olaylar ve ülkenin son durumu hakkında konular işlenecek.Yani Kurtlar Vadisi Pusu tahmini tarih vermek gerekirse bir sonraki yayın sezonu yani 2017 Eylül ayı gibi kaldığı yerden devam edecek.

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