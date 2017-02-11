Kurtulmuş: "El Bab'la birlikte Fırat Kalkanı biter"

HaberTürk televizyonunda gündeme dair soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Sınırın başka yerlerinden PYD/PKK unsurları sızarak içeri giriyorlardı. Bunun yapılması mecburiydi. Türkiye'nin sınırlarının korunması hem de aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde hareketli terör gruplarının bertaraf edilmesi oradaki yerli halkın yerlerine yerleştirilmesi için yapılan bir operasyondu. Dolayısıyla bu bizim ulusal güvenliğimizin bir parçası olarak görülmesi gereken bir operasyondur. Şimdiye kadar da planlandığı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Suriye'de terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde oranın yerel halkının ikamet etmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bir takım terör grupları temizlendikten sonra başka bir terör grubu gelip oturmasın. Musul, Musulluların, Türkleriyle, Kürtleriyle, Araplarıyla, Şiileriyle, Sünnileriyle herkes orada oturmaya devam etsinler. Bunun örneğini Cerablus'ta verdik. Cerablus'u Özgür Suriye Ordusu temizledikten sonra, Türkiye'nin de lojistik desteğiyle oraya 45 bin yerli kişi geldi ve yerleşti, şimdi huzurlu bir ortam oldu. İnşallah aynı şekilde El Bab operasyonu da sonuçlanır" açıklamasında bulundu.

'RAKKA BAŞKA BİR ŞEY'

Kurtulmuş, başka bir soruyu yanıtlarken de "Rakka başka bir şey, burası Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'a kadar olan bölge, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir bölgedir. 5 bin kilometre karelik bir alandan bahsettik, o alanın temizlenmesi Türkiye'nin bir yerde tabiri caizse sınırlarının terör örgütlerinden korunması anlamına geliyor. Ümit ederiz en kısa zamanda temizlenir. Son bilgilerimiz, şehrin içerisine kuvvetlerimizin girdiği, belli yerleri aldığı" diye konuştu.

Rakka operasyonun gecikmiş olması nedeniyle, Rakka'dan bazı IŞİD militanlarının El Bab'a doğru geldiklerini ve şehirdeki direncin bu nedenle uzun süre devam ettiği yönünde bilgiler olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

'SURİYE SORUNUNU HİÇBİR ÜLKE TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ'

"Suriye sorununu hiçbir ülkenin tek başına çözme imkanı yoktur, dolayısıyla burada bir ittifakın oluşması çözüm için bir zeminin oluşması şarttır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak Astana görüşmeleri ortaya çıktı. Halep üzerinde bir barış süreci. Burada Rusya ile Türkiye, daha sonra Rusya, Türkiye, İran üçlü olarak. Astana görüşmesinde ilk kez bir şey oldu, 6 yıldır hiçbir şekilde bir masa etrafına gelmeyen muhalif unsurları ve rejim unsurları bir araya geldiler. Türkiye, İran ve Rusya bundan sonraki sürecin bir yerde gözlemciliğini, garantörlüğünü adına ne derseniz deyin, Amerika'da işin içerisinde büyükelçileri biliyorsunuz işin içerisindeydi. Astana sürecini Cenevre'nin alternatifi ya da rakibi olarak ortaya koymayın, Astana süreci Cenevre sürecini destekleyecek bir süreçtir. Buradan çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz, uluslararası camia bir an evvel adil ve kalıcı bir barış nasıl olur, Suriye'de bunu ortaya koymalıdır. Suriye halkı ne istiyorsa buna karar versin, bu süreçlerin önü açılsın bunun için de uluslar arası camia destek olsun."

El Bab operasyonunun başarılı olmasıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefine ulaşmış olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Rakka başka bir meseledir. Rakka meselesi Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil. Eğer Rakka'da 'Biz DEAŞ'ı temizleyelim ama oraya PYD'yi, YPG'yi koyalım' derseniz, bu Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olur" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE, TRUMP'IN POLİTİKALARINDAN OLUMLU ETKİLENECEK'

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin genel olarak dünya politikasında önemli bir değişikliğe gidileceğinin sinyalleri geldiğini belirterek, "Ortadoğu politikasının büyük oranda değişeceği anlaşılıyor. Genel dünya siyasetinde farklı bir dengeyi oturtacağını ve Çin, Uzak Doğu'yu rekabetin merkezine alan yeni bir yaklaşımla Rusya ile ilişkilerini düzenlemeye çalışacağı, Orta Doğu'daki bu Amerika'nın jandarma görüntüsünden uzaklaştırmaya çalışacağı, bu arada yeni birtakım ittifaklar geliştireceği sinyali var. Avrupa'yla gergin, ama ipleri koparmayan bir ilişki içerisinde devam edeceği anlaşılıyor" sözlerine yer verdi.

Kurtulmuş, Trump'ın politikalarından Türkiye çıkarlarının olumlu etkileneceği kanaatinde olduğunu belirterek, Orta Doğu'da dengelerin değiştiğini, Trump yönetiminin, PYD meselesinin Türkiye için PKK'nın devamı şeklinde olduğunu bildiğini, terör örgütlerinin değil Türkiye'nin tercih edileceğinin aşikar olduğunu söyledi.