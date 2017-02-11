Kurtulmuş: "Millet ne derse saygı duyacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Daha önce 19 kez değiştirilmiş olan 1982 Anayasası, bir kere daha değiştirilmiş oluyor. Bunu da dünyanın sonuymuş gibi takdim etmek hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Bir halk oylamasına gidiyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) tarafından Akrones Termal Otel'de düzenlenen "Yeni Anayasa Yeni Türkiye" toplantısında işadamlarına hitap etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı toplantıda, Afyonkarahisar'ın son zamanlarda çok iyi bir yere geldiğini söyleyen Kurtulmuş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk oylaması kampanyasının ilk sivil toplum kuruluşu toplantısını AFSİAD'ın çatısı altında yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, Afyonkarahisarlı iş adamlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Türkiye'nin, 16 Nisan'da referanduma gideceğini, sandıklardan bu milletin geleceğini kuracak bir sonuç çıkacağını ümit ettiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Seçimin ortada olması, sandıkların başlı başına ortaya getirilmesi bile Türkiye demokrasisinin olgunluğunu göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Türkiye bugün bir Suriye, bir Irak, bir Yemen, bir Libya olmadıysa birçok sebep vardır ama herhalde ilk sırada sayacağımız sebep, ne olursa olsun, sandıkların ortaya çıkmasıdır ve sandıklar ortaya çıktığı zaman da milletin kendi geleceği lehine her zaman ‘Evet’ diyerek yol almış olmasıdır. Milletimizin en büyük kazanımı budur. Onun için hiç şüpheniz olmasın 16 Nisan’daki sandık, bizatihi Türkiye demokrasisini daha da güçlendirecek, Türkiye’nin daha sağlam bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak ve inşallah memleketimizin geleceği için çok kıymetli bir dönüm noktası olarak hepimizin içinde yer aldığı bir süreç olacak”

“MİLLET NE DERSE, TEREDDÜTSÜZ, AMASIZ, FAKATSIZ SAYGI DUYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda iş adamlarına sunum yapan Kurtulmuş, Türkiye’de bir rejim değil, sistem değişikliğine gidildiğini, bunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Anayasa değişiklik paketinin halk oyuna gitmesiyle birlikte bazı kesimlerce oluşturulmak istenen duruma dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Daha önce 19 kez değiştirilmiş olan 1982 Anayasası, bir kere daha değiştirilmiş oluyor. Bunu da dünyanın sonuymuş gibi takdim etmek hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Bir halk oylamasına gidiyoruz. Sonuç olarak, millet ne kadar verirse başımız, gözümüz üstünedir. Ayrıca, bu halk oylaması kampanyası vesilesiyle Türkiye toplumu içerisinde hiç kimse bir diğerini ötekileştirmesin, bir diğerini kötü olarak göstermesin, kamplaşmanın, kutuplaşmanın nedeni olarak görmesin. Millet, kararını verecek. Hani, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ya, tam bizim paketimizin kabul edilmesiyle birlikte egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacak. Millet ne derse, tereddütsüz, amasız, fakatsız saygı duyacağız, herkesten de saygı duymasını bekleyeceğiz"

Halk oylaması kampanyasının bir şenlik havasında geçmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, herkesin bu kampanya içerisinde görüşünü dile getirmesi, kim de ne söyleyecekse usulü içerisinde, hakaret etmeden söylemesi gerektiğini aktardı.

Anayasa değişikliğiyle, Türkiye'deki mevcut sistemdeki çift başlılığın ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini aktaran Kurtulmuş, İsmet İnönü ile Recep Peker'den başlayarak Türkiye'deki yönetimde pek çok çift başlılığın bulunduğunu anımsattı.

Anayasa değişikliği teklifinin temel nedenlerinden birisinin çift başlılığın önlenmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bir yerde iradenin çift olması durumundan oradan hayır gelmeyeceğini kaydetti.

Kurtulmuş, iş adamlarına, cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yönetme krizinden dolayı doğan sıkıntılardan, Türkiye'nin kaybettiklerini de anlattı.

Toplantının sonunda, AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’a, "Kocatepe" resmini takdim etti.

Toplantıda, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve il protokolü ve çok sayıda iş adamı yer aldı.