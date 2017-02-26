Kurtuluş için yeni yüzler şart

Eniz Orakcıoğlu / Özlem Çimendal

Ülkede her geçen gün işlerin kötüye gitmesi vatandaşın umutlarının da tek tek yok olmasına neden oluyor. Ekonomik krizden Kıbrıs sorununa hiçbir şeyin yolunda gitmediğinden dert yanan vatandaş, ülkenin büyük bir çıkmazla boğuştuğuna dikkat çekti.

Vatandaş ne dedi?

Ali Dağdelen;“Bir şey değişmez”

“Memleketin hali ortada, günden güne birçok şey kötüye gidiyor, başta da ekonomi olmak üzere. Esnaf, vatandaş ve birçok sektör zor günler geçiriyor. Her şeye zam geliyor ama maaşlar yerinde sayıyor. Bana göre bu saatten sonra bu memleketi hiçbir şey kurtarmaz. Bu halk yıllardır değişik kişileri başa getirdi, birçok insan denedi, hepsi aynı, kısacası başa kim gelirse gelsin bir şey değişmez. Ya da herhangi bir erken seçim bile olsa bu memleket yine kurtulmaz.”

Yaşar Fotalı;“Seçim çare değildir”

“Bu ülkenin kötü gidişatını ne erken seçim, ne de yeni seçilenler değiştirmez. Ekonomik krizin yaşandığı, insanların geçim derdi ile uğraştığı, her gün yeni bir zamma uyandığımız bu günler de bir tek çözümle mümkün olur. Kaldı ki çözüm yolu da tıkandı. Bu noktada da Rum Meclisinin ENOSİS’i okullarda kutlanması kararından geri atmalı, iki toplum için kurtuluş ancak bu şekilde olur.”

Veysi Dündar;“Başa kim gelirse aynı”

“Ülkenin gidişatı günden güne kötüye gitmekte, insanlar çaresizliğe sürüklenmektedir. Bu sorunların çözümü de erken bir seçim değildir, çünkü başa kim gelirse aynıdır. Özellikle ülkede yaşanan ekonomik krizin çözümü belki yabancı yatırımcının önünü ve yollarını açarak, ülkeye yatırım yapmalarını sağlayarak yapılır. Bunun yanında KKTC’nin birçok anlamda dünyaya açılmasını sağlamak da ekonomiyi iyileştirir. Kısacası bu ülkenin başına yeni birileri de gelse bir şey olmaz.”

Abdulbari Kahraman;“Yeni bir iktidar lazım”

“Bu ülkenin kurtuluşu ancak Türkiye’deki gibi bir iktidarın başa gelmesiyle mümkündür. Başa gelecek iktidar da adaletli, dürüst ve doğru olmalıdır. Yasalar kimine lastik, kimine demir olmalıdır. Bunu da neden söylüyorum 2004 de adaya geldiğimde her şeyi kanunu ile yaparak, cezamı, paramı ödeyerek, oturma iznimi, çalışma iznimi alarak yaptım. Buna rağmen 2013’de iş değiştireceğimde devlet tarafından haksızlığa, adaletsizliğe uğradım. Uzun lafın kısassı buraya da Türkiye’deki gibi AK Parti gibi yeni bir parti ve iktidar lazım.”

Bektaş Yaşar;“Yeni adil yüzler gerekli”

“Şu an ülkenin durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. İnsanlar ekonomik zorluklar yüzünden çıkmazda, maaşlara zam yok, asgari ücret sefalet ücreti, ama diğer taraftan gıdalara, temel kulanım maddelerine ve birçok kaleme zamlar gelmeye devam ediyor. Bu sebeple berki erken bir seçim ve yeni yüzler, yeni partiler seçilirse, adil insanlar hükümete gelirse ülke bir adım ileriye gidebilir.”

Umut Yaşar;“Erken seçim şart”

“Ekonomik kriz, tüm sektörleri, vatandaşı vurdu. İnsanlar bırakın para biriktirmeyi geçinemiyor, işsizlik artıyor, esnaf kepenk kapatıyor, bu memleket de yaşayanlar her gün yeni bir zaman uyanıyor. Suçlar aldı başını gidiyor. Adaletsizlik her yerde, Kıbrıs sorunu tıkandı, vatandaş çözüm umudunu da yitirdi. Bana göre bu kötü gidişin çözümü erken seçimle gelecek yeni siyasi yüzlerle mümkündür.”

Ahmet Mağuslı;“Boyunduruk altında yaşıyoruz”

“Ülkede nüfus anlamsız şekilde arttı ve nüfus artışı yüzünden birçok sorun yaşanıyor, bu memleketi sadece şavaş kurtarır. Çare yok, nüfus çok. Maalesef başa kim gelirse gelsin kaç seçim yapılırsa yapılsın bir şey fark etmez, çünkü biz yıllardır boyunduruk altında yaşamaktayız. Eskiden İngiliz ve Rum’un boyunduruğu altındaydık, şimdi Türkiye’nin hepsi de birbirinden kötü. Bu sebeple bu halk kimi seçse de bir şey değişmeyecek. Kıbrıs sorununa gelince liderin masadan kaçma sebebi 1 aylık istirahat etme istekleridir.”

Erkan Tayfun;“Erken seçim şart”

“Maalesef ülkenin gidişatı günden güne kötüye gidiyor, esnaf battı, vatandaş geçinemiyor, asgari ücret zamların altında eriyip gitti, döviz yükseldi, borç ödeyenler perişan oldu. Suçlar arttı, insanların psikolojisi bozuldu. Bu ülkeyi sadece tüm kapıların açılması kurtarır. Erken bir seçimle, bu ülkeye yeni genç siyasetçilerde şart.”