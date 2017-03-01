Kurucu Cumhurbaşkanı'nın eşi hastaneye kaldırıldı!
Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yoğun bakım servisine kaldırıldı.
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Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakın servisine kaldırıldı.
Kıbrıs Time'ın haberine göre, Serdar Denktaş, annesinin önce mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylerken yapılan tetkiklerde bağırsaklarda kanama olduğunun tespit edildiğini söyledi.
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