Kuruyan kuyular ve tuzlanma narenciyeyi de vurdu

Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik kaynağı olan narenciyede Aralık ayında başlayan hasat sürüyor.

Bugünlerde, sezonun ilk ürünü olan limon ve ardından greyfurt hasatı tamamlanırken,king mandalin hasatı hız kazandı.

Sektörün en fazla rekolteye sahip ürünü olan Valencia portakal hasatının ise 15 Şubat’tan sonra başlaması bekleniyor.

Bu yılki ürün fiyatları üreticileri geçen yıllara oranla memnun etse de sektördeki Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, tuzlanma, su kuyularının kuruması ve Cypfruvex ile ilgili bazı sorunlar devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciyedeki son durumu BRT’ye değerlendirdi.

Akçın, bu yıl iyi sulanan bahçelerde kaliteli ürünler yetiştirildiğine işaret ederek, limon ve greyfurt haşatının tamamlandığını ve king türü mandalin haSatının da hız kazandığını söyledi.

Türkiye’de yaşanan don olayının bu yıl fiyatları yukarıya çektiğini kaydeden Akçın, ürünlerini erken satan üreticilerin bu avantajdan yararlanamadığına işaret etti.

Akçın, Güzelyurt bölgesindeki narenciyede en büyük sorunun sulama sorunu olduğuna vurgu yaparak, birçok su kuyusunun kuruduğunu ve tuzlandığını, iyi sulanamayan 4 bin dönüme yakın bahçeden bu yıl ürün hasat edilemeyeceğini açıkladı.

Türkiye’den gelen suyun bir an önce Güzelyurt’a verilmesinin önemine dikkati çeken Akçın, aksi takdirde sulama sorunundan dolayı bahçelerin veriminin düşmeye devam edeceğini söyledi.

Akçın, bugüne kadar ihraç edilen narenciye ürünleri hakkında bilgiler vererek, Doğrudan Gelir Desteği’nin zamanında ödenmesi, stopaj vergisinin düşürülmesi ve Cypfruvex’in fiyat açıklamaları konusunda yaşadıkları sıkıntılara da değindi.