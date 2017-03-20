Kurz: "AB Avrupalı göçmenlere yardımı sınırlamalı"

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin birlik üyesi ülkelerden gelen göçmenlere sosyal yardımları sınırlaması çağrısında bulundu.

Göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Kurz, devlet televizyonuna açıklamasında, Avusturya’nın AB vatandaşı göçmenler için daha az cazip hale getirilmesine yönelik bir dizi öneri açıkladı.

Kurz, göçmenlerin ülkede beş yıl yaşadıktan sonra yardım almaya başlamaları gerektiğini söyledi. İşsizlik yardımının bunun dışında tutulması gerektiğini belirten Kurz, “AB içindeki çalışma özgürlüğü, en iyi sosyal yardımı olan ülkeleri seçme özgürlüğü olarak görülmemeli” dedi.