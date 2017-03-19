Kuş uçurmadılar
Lefkoşa’da trafik şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 300 araç kontrol edilirken, 1 ehliyetsiz 4 de alkollü araç sürücüsü trafikten men edildi
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Ahmet İkidereli
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi önceki akşam saat 24.00-05.00 saatlerinde trafik operasyonu gerçekleştirdi. Trafik ekipleri 300 araç sürücünü kontrol etti.
1 ehliyetsiz 4 alkollü sürücü trafikten alıkonuldu
Kontrollerde 1 kişi sürüş ehliyetsiz tespit edilirken,4 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan alı konuldu. Toplam 100 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Kaçmaya çalışanlar oldu
Trafik Devrileri 2. ekip sorumlusu Mustafa Berksan ve ekibinin başarılı operasyon yürüttüğü gecede, polis zor anlarda yaşatan sürücüler ekiplerin başarılı takibi sonucu yakalandı.
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