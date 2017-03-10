Kusma Hakkı!

Bu kadar da olmaz!

Olamaz!

Olmamalı!

Tartışılan, konuşulan, propagandası yapılan nedir? Onu bile anlamamış olmanız ne kadar kötü bir duygu…

Millet “bayram haftası” diyor, siz “mangal tahtası”

Yok da bu kadar!

Bir ülke yaratılmış ki kimse sorumluluğunun farkında değil. Herkes işini gücünü bırakmış üzerine elzem olmayan saçma sapan işlerle uğraşıyor. Neden yıllardan beridir yapılan tüm kamuoyu anketlerinde; siyaset, siyasiler, siyasi partiler, hükümetler ve meclis son sırada anlamak hiç de zor değil.

Sizler gibiler sayesinde…

Trafik Bakanı olacak şahsın bu ülkede tek bir görevi vardır. O da rekor sayıda trafikte vuku bulan ölümleri önlemek. Sıfıra indirmek. Ortadan kaldırmak.

Ama siz bu “tek” göreviniz hariç, her işe eklenti oluyorsunuz.

Kim dedi size ki başkanlık sistemine geçilmezse, Türkiye Cumhuriyeti’nde ezan sesleri susacak ya da bayrak inecek de üstelik bunlar KKTC’de da gerçekleşecek!!!

Kimi kandırıyorsunuz siz?

Neden kraldan fazla kralcısınız?

Ne ilgi ne alaka?

Parlamenter olacak kişinin parlamenter sistem hakkında uydurduğu goncolozluğa bakın siz! Ezan susacakmış! Bayrak inecekmiş!

Hiç merak buyurma!

İşi gücü bıraktınız…

Trafikte 1974 yılından günümüze hayatlarını kaybeden 1881 kişi sizin insanınız değil nasıl olmasa!

Bu yılın henüz daha üçüncü ayındayken ölen 8 kişi kimin umurunda?

Ne de olsa göreve geleli henüz 10 ay olmuş! Daha önceleri yoktunuz ya hani! Bakir doğumla uzaydan düştünüz yönetime ilk defa!

Tek derdiniz var… Oy devşirmek… Siyasi nema sağlamak… Gününüzü gün etmek… İnsanlarla alay etmek… Duygularıyla oynamak…

Verilen her talimata açıksınız.

Bütün kamu kaynaklarını özelleştirme ve kamunun elinden ne varsa almak size tevcih edilmiş bir görev olarak karşınızda duruyor.

Telekomünikasyonu siz kamudan alıp özele hediye edeceksiniz.

Limanları önce iyileştirip, kamuya yükü yükleyip, sonra problemsiz olarak sermayeye siz devredeceksiniz.

Enerji hediye paketini “mantinleyecek” yoldaşınız da sizinle birlikteydi. Yalnız değilsiniz yani…

Sizin gibileri çok gördü geçirdi bu halk!

Ama hala sizin gibileri seçmemeyi alışamadı maalesef…

Yüz bin oyum olsa da, bir tekinin urubunu bile sizin gibilere vermem.

Çoğu yurttaş susma hakkını kullanır bu gibi durumlarda,

Ben kusma hakkımı kullansam çok mu olur acaba?