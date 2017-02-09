Kuyumcular, Sevgililer Günü’nden umutsuz

Bahar Uygur

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken kuyumcular, işlerinde henüz bir hareketlenme olmadığını ancak kendilerinin gerekli indirmeleri ve hazırlıkları yaptıklarını ve müşterileri beklediklerini söylediler.

Halkın Sesi'ne konuşan kuyumcular ekonomik krizden dolayı beklentilerinin çok yüksek olmadığını belirtti.

Birçok üründe Sevgililer Günü’ne özel indirimler yapan kuyumcular, hediye çeki dahil çeşitli indirim kolaylıkları yaptıklarını belirttiler.

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle satışların düştüğüne dikkat çeken kuyumcular, her geçen yılın bir önceki yılı arattığını kaydettiler.

Kuyumcular ne dedi?

Abidin Delibaş: “Hareketlenme yok”

Ayanlar Kuyumculuktan Abidin Delibaş, şu anda herhangi bir hareketlenme olmadığını söyleyerek, Sevgililer Gününe son iki gün kala hareketlenme olacağını beklediklerini söyledi. Satışlarında her sene günden güne düşüş olduğunu belirten Delibaş, Sevgililer Günü’ne özel altın ve saatlerde yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan indirimleri olduğunu dile getirdi. Abidin Delibaş, her bütçeye uygun bir ürünlerinin muhakkak olduğunu, 50 TL’den başlayan ürünleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayşe Ertanın: “Beklentilerimiz yüksek değil”

Prenses Kuyumculuktan Ayşe Ertanın, henüz bir hareketlenme olmadığını söyleyerek beklentilerinin de çok fazla olmadığına vurgu yaptı. Ertanın insanların alım gücünün düştüğünü belirterek, her geçen yılın bir önceki yılı arattığını sözlerine ekledi. Dövizin yükselmesi, maaşların yerinde sayması insanların alım gücünü zayıflattığını ifade eden Ertanın, Sevgililer Günü için özel kampanya yaptıklarını belirtti. Ayşe Ertanın alışveriş yapanlara yüzde 25 hediye çeki vereceklerini, kendilerinin gerekli hazırlıkları yaptıklarını, müşteri beklediklerini söyledi.

Ali Saygın: “Satışlar, diğer yıllara göre daha az olacak”

Saygın Kuyumculuktan Ali Saygın, henüz işlerinde bir artış olmadığını son hafta olmasını beklediklerini ifade etti. Saygın, ekonomik krizden dolayı altın satışlarının diğer yıllara göre daha az olacağını belirtti. Altın fiyatlarının da yükseldiğini belirten Saygın, satışları daha da zorlaştırdığını söyledi. Sevgililer Günü için yüzde 20’lere varan indirimleri olduğunu belirten Ali Saygın, her bütçeye göre ürünleri olduğunu dile getirdi. Saygın, ürünlerinin 250 TL’den başlayarak 2 bin 500 TL’ye kadar seçenek aralığında olduğunu da sözlerine ekledi.

Ali Bardak: “En kötüsü belirsizlik”

Nazal Kuyumculuktan Ali Bardak, şu anda işlerinde Sevgililer Günü dolayısıyla bir artış yaşanmadığını belirtti. Bardak, işlerinin her yıl daha azaldığını, bu sene daha iyi olmasını umduklarını ifade etti. En kötüsünün belirsizlik olduğunu dile getiren Ali Bardak, “Vatandaş dövize karşı cebinde para olacak mı bilmiyor” şeklinde konuştu. Bardak, insanların sadece zorunlu ihtiyaçları dışında alışveriş yapmadıklarını söyleyerek, hükümetlerin ekonomik politikaları olmadığını da eleştirdi. 100 TL’den başlayan ürünleri olduğunu ifade eden Bardak, Sevgililer Günü için özel modeller yaptırdıklarını belirtti. Ali Bardak, sevdiği insana hediye alacaklara kanatlı ve kalpli taşlı kolyeler önerdiklerini sözlerine ekledi.

35 yıldır kuyumcu olduğunu ifade eden Ali Bardak 10 yıldır özel günlerde yapılan alışverişlerde gerileme olduğunu söyleyerek kuyumculara; “İleriye dönük atılacak adımlara dikkat etmek gerek yoksa ayakta duramazsınız” tavsiyesine de bulundu.