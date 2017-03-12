Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak bilinen ITB Berlin 2017 Turizm Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs, en iyi ilk 10 stant arasında yer aldı.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de 160 bin metrekarelik alana kurulan ITB 2017 fuarına 187 ülke katıldı. 8 Mart’ta başlayan fuar bugün sona eriyor.

Otantik Kıbrıs evi konseptiyle tasarlanan Kuzey Kıbrıs standında, folklor kıyafetli görevliler tarafından ziyaretçilere, Kıbrıs mutfağından, hellim böreği, sucuk, badem, ceviz, pastelli, çeşitli macunlar ve zivaniya ikram edildi.

Hasır işi ile üretilen sele-sepet ve seramik yapımı da uygulamalı olarak tanıtıldı. Stantta ziyaretçilere Türk kahvesi de servis edildi.

Dün akşam yapılan değerlendirme sonucunda en iyi ilk 10 stant arasına giren Kuzey Kıbrıs ekibine plaketleri verildi.

Bu yıl 51’ncisi gerçekleştirilen “ITB Berlin”e Kuzey Kıbrıs’tan Turizm Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Sağlık Turizmi Konseyi, Golf Turizmi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) temsilcileri, acenteler, otelciler ile ülkemizde bulunan acentelerin Almanya’daki partnerleri katıldı.