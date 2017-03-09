Arzu Köprülü

Kuzey Kıbrıs ITB Berlin fuarının ikinci gününde de tanıtımlarına devam ediyor. ITB Berlin Fuarı’nın ikinci gününde Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileri değerlendirme toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, ITB Kuzey Kıbrıs standının gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs’ın kültürünü ve turizm ürününü tanıtmak için tüm paydaşlarla elbirliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs standını gezen herkesin standın dizayınından ve konseptinden fazlasıyla etkilendiğini vurgulayan Esenyel, standın aldığı takdirlerden gurur duyduğunu belirtti.

Esenyel, ITB Berlin’e katılım sürecinden başlayarak kendilerine destek olan Berlin temsilciliğine, turizm koordinatörlüğüne ve bakanlık personeline teşekkür ederek, her fuarda daha başarılı olduklarını ve kendilerine destek olan herkesin katkısıyla her geçen gün daha da başarılı olacaklarına inandığını vurguladı.

SAVAŞAN

Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ise, ITB Berlin fuarında ülkenin kültürel sosyal sağlık ve alternatif turizm ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını belirterek, turizm bakanlığının sektörle işbirliği içerisinde iyi bir tempo yakaladığını ve yurt dışı temaslardan olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

Dünyada turizmin artık kitle turizminin ötesinde bir noktaya taşındığını ifade eden Savaşan, özel ilgi ve sağlık turizmine olan ilginin de her geçen gün arttığını belirtti.

Savaşan, fuarlarda özel ilgi turizmleriyle alakalı çeşitli çalışmalar ve anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, sağlık turizmiyle ilgili yapılan çalışmalarla ülkeye daha kaliteli ve bilinçli turistin gelmesine katkı koyduklarını söyledi.

TOLUN

KTSAB Başkanı Orhan Tolun ise, ITB Berlin’de otantik Kıbrıs evi, yiyecekleri ve kültürüyle, master planına uygun olarak eko ve özel ilgi turizminin tanıtılmasına imkan sağlandığını belirterek, Almanya pazarının Türkiye ve İngiltere’den sonra en önemli turizm pazarı olduğunu vurguladı.

Almanya pazarının uzun yıllar ihmal edilmesine rağmen son derece hızlı gelişen bir Pazar olduğunu dile getiren Tolun, İngiltere’den her yıl azalan sayılarda turist gelirken Almanya’dan özel ilgi turizmi için gelen çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

Tolun, Almanya’dan özellikle yürüyüş ve bisiklet gruplarının Larnaka üzerinden Kıbrıs’a geldiğini ifade ederek, “Bu nedenle bizim de Güney’i destekleyen bir politikayla adım atmamız gerekiyor” dedi.

Bu yıl Kuzey Kıbrıs standına ilginin çok fazla olduğunu ve dolayısıyla Almanya’dan gelecek turist sayısında da yüzde 20 oranında artış olacağına inandığını kaydeden Tolun, Almanya’nın ardından aynı başarıyı İngiltere’de ve diğer ülkelerde de göstermek için çalışacaklarını söyledi.

DORAK

Almanya Turizm Koordinatörü Önal Dorak ise, Kıbrıs’ın sıcak mimarisini yansıtan bir taş ev konseptiyle ITB Berlin’de bulunmaktan memnun olduğunu dile getirerek, el sanatları, yiyecek içecek temasının da oldukça ilgi çektiğini söyledi.

Kültürün yanı sıra, yürüyüş, bisiklet ve sağlık turizmi başta olmak üzere özel ilgi turizmi temasıyla Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmaya çalıştıklarını belirten Dorak, ITB Berlin’in ikinci gününde yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ve ileriki günlerde daha da yararlı adımlar atacaklarına inandığını söyledi.

ÖZTÜRK

Berlin Temsilcisi Oktay Öztürk de, Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiye hayran kaldığını ve burada gösterilen misafirperverliğin turist gelişini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Öztürk, fuar süresince bu olumlu izlenimlerin devam etmesi için çalışacaklarını kaydetti.

ÖZBOĞAÇ

KITOB Başkanı Fethi Özboğaç ise, turizmin sürekli büyüyen bir sektör olduğuna işaret ederek, ITB Berlin’in de bu büyümenin en önemli kanıtı olduğunu kaydetti.

Birçok ülkenin ülkesine turist çekmek için fuarlarda elinden geleni yaptığını ifade eden Özboğaç, Kuzey Kıbrıs olarak turizm için bulunmaz malzemelere sahip olunduğunu ve bunları en iyi şekilde kullanabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özboğaç, Almanya pazarından özel ilgi turizmine yoğun istek olduğunu ve kendilerinin de bu beklentiyi karşılamak için çalıştığını söyledi.

Fuarda bu yıl 187 ülkeden katılımcı yer alıyor. Katılımcıların yüzde 73.6’sı Avrupa’dan, yüzde 8.7’si Güney, Doğu Ve Orta Asya’dan, yüzde 5.4’ü orta doğudan, yüzde 7.4’ü Kuzey Amerika’dan, yüzde 1.2’si Avustralya ve okyanus bölgeleri ülkelerinden ve 1.2’si de Güney ve Orta Amarika’dan.