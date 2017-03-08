Kuzey Kıbrıs ITB Berlin Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor

Arzu Köprülü

Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı sayılan “ITB Berlin Turizm Fuarı”nda tanıtılıyor.

51’ncisi gerçekleştirilen “ITB Berlin”e KKTC’den Turizm Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Sağlık Turizmi Konseyi, Golf Turizmi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) temsilcileri, acentelerin temsilcileri, otelciler ile KKTC’deki acentelerin Almanya’daki partnerleri katılıyor.

Açılışı bugün yapılan ve 12 Mart’a kadar ziyaretçi kabul edecek fuarda, Kuzey Kıbrıs, “Kıbrıs evi” konseptiyle katılımcılara tanıtılıyor.

Ülkeye özgü lezzetlerin folklor kıyafetli kızlar tarafından ikram edildiği stantta hasır işi ile üretilen sele-sepet yapımı da gösteriliyor.

ITB Berlin Fuarı’nın ilk gününde Kuzey Kıbrıs standını TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile çok sayıda yetkili ve turizmci ziyaret etti.

ÇAVUŞOĞLU

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs standını çok başarılı bulduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün izolasyonlar altında bile böyle başarılı işler yapmasının çözüme hazır olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

“İki tarafın da hazır olması lazım ki çözüm olsun” diyen Çavuşoğlu, Rumların Enosis hayalinden vazgeçmediğinin görüldüğünü, dolayısıyla da uygulanan ambargoların da bir an önce kalkması gerektiğini kaydetti.

KKTC’yi tanıtmak için KKTC hükümeti ve Turizm Bakanlığıyla birlikte çaba sarf ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, standın hem Kıbrıs’ın kültürünü hem de geleneklerini yansıtan güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

ESENYEL

Standı ziyaret edenlerle yakından ilgilenen Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ise, bu fuarın bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu kaydederek, Başta Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere tüm Turizm Bakanlığı yetkililerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Ülkeye turist çekmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve turizmin tüm paydaşlarıyla elbirliğiyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Esenyel, bu fuarda yapılacak anlaşmalarla, ülkeye gelecek turist sayısında artış beklediklerini belirtti.