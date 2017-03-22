Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk

Haluk Doğandor

Alsancak Belediye sınırları içerisinde yer alan, çıkarma plajı karşısındaki çam ağaçlarıyla dolu ormanlık alan artık halka açılıyor. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in girişimleri sonucu yapılan proje değerlendirildi ve TC. Yardım Heyeti tarafından da finansı sağlandı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, başladıkları milli park projesini Star Kıbrıs’a anlattı. Yapımı devam eden milli park içerisinde hem yürüdük hem de Başkan Fırat Ataser’in projesini dinledik. Tamamen çam ağaçları ile dolu olan alan içerisinde 2,5 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu spor severlerin hizmetinde olacak. Yan yana olacak bu yol yumuşak topraktan yapıldığından yürüyüş yapanlar yorgunluk hissetmeyecek.

“ÇALIŞMALAR DOĞAYA SAYGILI BİR ANLAYIŞLA SÜRÜYOR”

Milli park içerisinde kafeterya, dinlenme alanları, çocuk parkı ve çeşitli aktivitelerin yer alacağını söyleyen Fırat Ataser, ağaçlık alan içerisi ve yürüyüş yollarında ateşli piknik ve sigara içilmesinin yasak olacağını vurguladı. Milli park içerisinde Orman Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarla kuş yuvalarının da yerleştirildiğini ifade eden Başkan Ataser cıvıl, cıvıl bir park olacak dedi. Ataser, tüm çalışmaların doğaya saygılı ve doğayı koruyan bir anlayışla sürdüğünü, yürüyüş yollarının da ağaçları kesmeden yapıldığını belirtti.

Ağaçların ve yeşil örtünün korunması için de sık aralıklarla yangın vanalarının bulunduğu milli park şimdiden güvence altına alınmış. Çocuklar için çim ve oyun alanları yapılacağını, onların burada özgürce güvenli bir şekilde aileleri ile birlikte eğlenmelerinin sağlanacağını ifade etti.

“İNSANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINACAK”

Başkan Ataser güvenliğin sağlanabilmesi için yaklaşık 400 bin TL civarında bir güvenlik kamera sistemi kurulacağını ve sabah saat 06:00’dan akşam geç saatlere kadar insanların güvenliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ilk etabın yaz başında, birkaç ay içinde açılacağını, bunun da bisiklet ve yürüyüş yollarını kapsayacağını, son etabın bitmesiyle birlikte en geç Ağustos veya Eylül ayında komple açılışının yapılarak halka sunulacağını ifade etti. Milli park projesinin yaklaşık 4,2 milyon TL’ye mal olacağını söyleyen Başkan Ataser finansın T.C Yardım Heyeti ve Alsancak Belediyesi’nin öz kaynakları ile karşılanacağını belirtti. Milli parkın işletmesinin, belediyenin kendi kurduğu bir şirket tarafından yapılacağını söyledi.