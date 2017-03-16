Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez: ‘Hackathon’la geleceğe bir adım

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve iş ortağı ARDIC Technology, değişim vizyonu çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs’ta bir “ilk”e imza atıyor.

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde yer aldığı “Hackathon” ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde başlıyor. Proje kapsamında IoT (Internet of Things -

Nesnelerin İnterneti) konsepti ile internete bağlı nesneler ve bunlara bağlı yazılımlar geliştirmek için çalışacak gruplardan yaratıcılıklarını göstermeleri beklenecek.

17 Mart Saat 16:00’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayacak etkinlik, 19 Mart saat 16:00’da yer alacak ödül töreni ile sonlanacak.

Üç gün boyunca bilgisayar programlama üzerinde yoğunlaşacak gruplar, yeni bir ürün ortaya çıkarmak için dijital dönüşüm yolunda önemli bir adım atacak.



Dijital değişim



Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, bu önemli etkinliğin “Dijital Dönüşüm” vizyonlarının bir yansıması olduğu belirtilerek, “Özellikle üniversitelerde, yükseköğrenim gençliğinin teknoloji üretimine aktif katılımlarını sağlamak amacı ile sürecin desteklendiği” belirtildi.

“Yazılım konusuna ilgili tüm bireylerin adanın geleceğine katkı koyması ve yazılım ile geliştirme pazarından pay almak için önemli bir adım daha atıyoruz” denen açıklamada, Hackathon hakkında bilgiler verildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek ‘Hackathon’la ilgili şu detayları paylaştı:

“Hackathon, yazılım konusunda ilgili bireylerin birbirleri ile etkileşim içerisinde belirli bir amaca yönelik olarak bir araya gelip ürün geliştirme konusunda çalıştıkları ya da yarıştıkları organizasyonlardır. Hackathon’larda sadece programcılar değil, tasarımcılar ve ürün geliştiriciler de, kısa sürede yoğun bir etkinlik sürecinde yarışırlar. Katılımcılar yeni teknolojiler öğrenmeyi, kendilerini geliştirmeyi, sosyalleşmeyi ve fikirlerini paylaşabilmeyi amaçlarlar. Hackathon’lar 36-48 saat arası sürdürülen ve bu süre dahilinde tematik data, API ve diğer araçların ürün geliştirme için bireylere açıldığı etkinliklerdir. Hackathon sonunda takımlar ürettikleri ürün ya da prototipleri paylaşarak kısa bir demo sunum yaparlar.”

Hackathon, Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda, ARDIC Teknoloji Geliştirme Platformu’nun projesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.