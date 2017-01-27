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Kuzey Kıbrıs'ta soğuk havanın etkisi altında

Kuzey Kıbrıs'ta soğuk havanın etkisi altında

Soğuk hava dalgası KKTC’yi de etkisi altına aldı.

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Soğuk hava dalgası KKTC’yi de etkisi altına aldı. Beşparmak Dağları’na kar yağdı. Kar yağışı en çok Alevkayısı piknik alanında görüldü.

Meteoroloji Dairesi’nden son yapılan yazılı açıklamada ise soğuk ve nemli hava kütlesini KKTC’yi etkisi altına alacağı duyruldu.

Daire iç kesimler sağanak yağmur beklendiğini, dağlık bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur yağacağını duyurdu.

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