Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne 4 füze

Geçen hafta başlayan Güney Kore-ABD askeri tatbikatının yaratabileceği olası bir tehdide "amansızca" yanıt vermeye hazır olduğunu açıklayan Kuzey Kore, sabah saatlerinde Japon Denizi’ne dört adet balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Dongchang-ri bölgesinden yerel saatle 07.36’da (TSİ 01.36) 4 adet balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Japon Denizi’ne doğru yaklaşık 1000 kilometre seyir mesafesi kat eden füzelerin türünün değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, füzelerden üçünün Tokyo kıyılarından Japon Denizi’ne 370 kilometre mesafede uzanan münhasır ekonomik bölge içine düştüğünü bildirdi. Japonya Parlamentosu’na konuşan Abe, “Bu Kuzey Kore’nin yeni bir tehdit aşamasına geldiğini açıkça gösteriyor. [BM] Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlâli olan bu fırlatmalar, çok tehlikeli hareketler” dedi.

Güney Kore Milli Güvenlik Kurulu’nu acilen toplayan Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn ise, toplantının başlangıcında yaptığı açıklamada, THAAD (Yüksek İrtifa Son Aşama Alan Savunması) füze savunma sisteminin konuşlandırma sürecinin bir an önce tamamlanması için hızla hareket edeceklerini ifade etti. ABD’ye ait THAAD sistemi, güçlü radarları nedeniyle Pekin’den şiddetli muhalefet görüyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin uydu fırlatmaları için kullandığı Seohae Üssü’nün Dongchang-ri bölgesinde yer aldığına işaret ederek, roketlerin harp başlığı taşıyabilen kıtalararası balistik füze kategorisinde yer alabileceğine dikkat çekiyor.

Güneyde ABD ile ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta ay sonuna kadar sürecek olan geniş çaplı ortak tatbikata başlamıştı. Kuzey Kore, yılda bir yapılan düzenli tatbikatlara her yıl tepki gösteriyor. Pyongyang yönetimi, tatbikatları Kuzey Kore’ye karşı topyekûn savaş provası olarak algılıyor.

Kuzey Kore, Donald Trump’ın Beyaz Saray’da görevine başlamasının ardından ilk roket denemesini 12 Şubat’ta gerçekleştirmişti. ABD’yi ziyaret eden Abe’nin Florida’da Başkan Trump ile birlikte bulunduğu sırada Japon Denizi’ne doğru ateşlenen roketin orta ve uzun menzilli Pukguksong-2 olduğu anlaşılmıştı.

Pyongyang yönetimi, Abe ve Trump’ın ortak basın toplantısıyla ortaya koyduğu tepkinin ardından, yeni stratejik silahlar denemeyi sürdüreceğini ilan etmişti.

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin yayın organı Rodong Sinmun tarafından geçen hafta yayımlanan değerlendirmede, “Birleşik Devletler ile kukla rejim, işgal provasını sürdürdüğü müddetçe yalnızca Pukguksong-2 değil, yeni stratejik silahlar da ihtişamla gökyüzüne havalanacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz yıl iki nükleer deneme gerçekleştiren Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik roket denemesinden endişe ediliyor. Pongyang’ın bu türden bir testi başarıyla icra ettiği takdirde, teorik olarak ABD kıyılarını vurma kapasitesine erişeceği varsayılıyor.

Trump yönetimine yakın kaynaklar, Kuzey Kore stratejisinin gözden geçirilmekte olduğuna dikkat çekiyor.

"Güç kullanımı ve rejim değişikliği"

Son olarak geçen hafta Wall Street Journal gazetesi, strateji revizyon sürecinde güç kullanımı ve rejim değişikliği seçeneklerinin değerlendirildiğini öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in geçen ay Seul ve Tokyo’ya yaptığı resmi ziyaretlerin ana gündeminde Kuzey Kore meselesi yer almıştı. Ziyaretler, Mattis’in ilk yurtdışı seyahatiydi.

Hâlihazırda, Güney Kore’de 28 bin, Japonya’da ise 50 bin dolayında Amerikan askeri görev yapıyor.

Kaynak: DHA ve Reuters