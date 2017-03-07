Kuzey Kore'den "nükleer savaş" uyarısı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar nedeniyle bölgede "nükleer savaşın eşiğine gelindiği" uyarısı yaptı.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Ja Song Nam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, ABD'nin 1 Mart'tan bu yana Güney Kore ile yürüttüğü ortak tatbikatlarda, nükleer uçak gemileri, denizaltılar ve bombardıman uçakları ile hayalet uçaklar kullandığını belirtti.

Kore Yarımadası'nda "nükleer savaşın eşiğine gelindiği" ve ABD ile Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatların Kore Yarımadası ve kuzeydoğu Asya'yı "nükleer felakete" sürükleyebileceği uyarısında bulunan Ja, ABD'nin ortak askeri tatbikatlarının BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi çağrısında bulundu.

Ja, Kuzey Kore'nin talebinin geçmişte olduğu gibi reddedilmesi durumunda, BMGK'nin ABD'nin "siyasi aracı" olduğunun bir kez daha kanıtlanacağını savundu.

“ABD VE JAPONYA'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI”

Öte yandan, Kuzey Kore'nin 4 balistik füze denemesinin ardından ABD ve Japonya da BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklayan BMGK, 2006'dan bu yana nükleer faaliyetleri sebebiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.