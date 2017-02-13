Lefkoşa7 °C
  • UptownPark
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı karıştırdı
Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı karıştırdı

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı karıştırdı

ABD Stratejik Komutanlığı, sistemlerinin, Kuzey Kore’nin Kusong şehri yakınlarından orta seviye balistik füze atıldığını saptadığını bildirdi.

A+A-

ABD Stratejik Komutanlığı, sistemlerinin, Kuzey Kore’nin Kusong şehri yakınlarından orta seviye balistik füze atıldığını saptadığını bildirdi.

Stratejik Komutanlıktan yapılan açıklamada, füze atışının Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne doğru ABD yerel saatiyle 04.55’te gerçekleştiği kaydedildi.

Kuzey Kore tarafından atılan füzenin Kuzey Amerika’ya yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin yerel saatle 08.00'de Kuzey Pyongan kentinden fırlatıldığı ve yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe katettiği belirtilmişti.

Adı açıklanmayan Güney Koreli askeri bir yetkili, fırlatılan füzenin kısa veya orta menzilli balistik füze olabileceğini ancak bunun henüz netleştirilemediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı iddialarına ilişkin, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği basın toplantısında, Pyongan yönetimine karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını söylemişti.

Japonya Başbakanı Abe de "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." ifadelerini kullanmış, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini kaydetmişti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.