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Kuzey Tarık kaza geçirdi

Kuzey Tarık kaza geçirdi

Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Kuzey Tarık, Lefkoşa Girne anayolunda geçirdiği trafik kazasını ucuz atlattı

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Murat Aslan

Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Kuzey Tarık olarak bilinen 43 yaşındaki Tarık Altıner, trafik kazası geçirdi. Altıner, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Girne anayolunda meydana geldi.

Lefkoşa Girne anayolunda FH 242 plakalı aracıyla Girne’ye doğru seyreden Tarık Altıner, Lavinium Sitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sol tarafını bariyerlere vurduktan sonra refüje çarparak ters döndü.

Tarık Altıner, kazayı yara almadan atlatırken, Lefkoşa trafik tahrikat amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi olay yerinde incemelerde bulundu.

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