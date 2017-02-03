Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Dağyolu köyü sakinleri köye ulaşımı sağlayan ve daha döküleli 3 ay olmayan asfalt yolun çökmesinden ve tuvalet gider borularının etrafa yaydığı pis kokudan şikâyetçi…

“Yol döküldü, üzerinden 3 ay geçmedi çöktü”

Köye bağlantıyı sağlayan asfalt yolun daha 3 ay önce döküldüğünden bahseden Dağyolu sakinleri, asfaltın çöktüğünü ifade etti. “Daha döküleli 3 ay olmadı bu yol. Haline bakın her taraftan çöktü. Nasıl iş yapılıyor anlamak mümkün değil” diye veryansın etti.

“Lağım suları kapılarımızın önüne akıyor”

Köy içerisindeki kırık tuvalet gider borularından etrafa yayılan lağım kokusundan durulmadığını dile getiren köy sakinleri, yazın kokunun daha dayanılmaz bir hal aldığını kaydetti. Kırık tuvalet gider borularının sadece yazın değil, kışın da sorun teşkil ettiğini ifade eden köylüler, “Kışın yağan her yağmurda köyün meydanını su basıyor. Kırık borulardaki lağım sularıyla yağmur suyu birbirine karışarak kapılarımızın önüne kadar akıyor” diyerek sorunlarına çare bulunması çağrısı yaptılar.