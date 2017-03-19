Lambalar yanmıyor

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’nın tarihi suriçi bölgesinin, yeterli aydınlatma olmadığı gerekçesi ile akşam saatlerinde zifiri karanlık olduğu ileri sürüldü.

Karanlık olmasından ötürü akşam saatlerinde insanların girmeye korktuğuna dikkat çeken suriçi bölge sakinleri, yeterli aydınlatma olması halinde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının da azalacağına inandıklarını dile getirdi.

Öte yandan yurt dışında yaşayan Cengiz Özdemir isimli vatandaşımız da, konu ile ilgili önceki günlerde sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Bir arkadaşının, kendi tavsiyesi üzerine ilk kez Gazimağusa’ya geldiğini ve suriçi bölgesini ziyaret ettiğini belirten Özdemir, arkadaşının geri döndüğünde kendisine, “bunlar hangi çağda yaşıyor, suriçi çok karanlık” dediğini ve kendisinin de çok utandığını ifade ederek, yetkilileri göreve çağırdı.