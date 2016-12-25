Lapta şehitlerini uğurladı

53 yıl önce Lapta’dan Girne’ye gitmek üzere evlerinden çıkan İbrahim Nidai ve Şevket Kadir bir daha geri dönememişti.

Nidai ve Kadir, 25 Aralık 1963’te kaybolmuştu.

Yıllar sonra Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yapılan bir ihbar üzerine iki arkadaşın kemiklerine Karaoğlanoğlu ile Alsancak arasındaki bir at çiftliğinde gömülü bir otomobilin içinde ulaşıldı.

DNA analizlerinin ardından ailelerine teslim edilen iki arkadaş yine 25 Aralık’ta düzenlenen devlet töreni ile son yolculuklarına uğurlandı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Şehit İbrahim Nidai’nin yeğeni Celal Keleş şehitlerini anabilecekleri bir yerlerinin olmasının çok önemli olduğunu söyledi, diğer kayıpların da bulunarak ailelerin huzur bulması temennisini dile getirdi.

Şehit Şevket Kadir’in oğlu Salahi Uçkan ise gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında geçmişte yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmamasını diledi..

Konuşmaların ardından Şehitler için dualar okundu…

Ardından Şehitler Nidai ve Kadir gözyaşları arasında toprağa verildi.