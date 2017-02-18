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Lapta'da doğa katliamı

Lapta'da doğa katliamı

İ.L (E-67) adlı kişiye ait arazi içerisinde bulunan 5 adet badem ve 2 adet turunç ağacının, C.K (E-67) adlı kişi tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak ağaç motoru ile H.K (E-35) ve İ.L’nin talimatı ile kesildi.

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Lapta’da dün saat 13.00 sıralarında, polis; İ.L (E-67) adlı kişiye ait arazi içerisinde bulunan 5 adet badem ve 2 adet turunç ağacının, C.K (E-67) adlı kişi tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu izinsiz ağaç motoru ile H.K (E-35) ve İ.L’nin talimatı ile köklerinden kesildiğini tespit etti. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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