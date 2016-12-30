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  3. Lapta'da iki ayrı evde uyuşturucu: 3 tutuklu!
Lapta'da iki ayrı evde uyuşturucu: 3 tutuklu!

Lapta'da iki ayrı evde uyuşturucu: 3 tutuklu!

S.Ç. yanında konuyla bağlantısı olduğuna inanılan F.T. (E-27) tutuklanırken, F.T’ninevinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan kül tablası bulunarak emare alındı.

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Lapta’da dün, 23 yaşındaki S.B.’nin evinde polisin yaptığı aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 25 hap, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

S.B. tutuklandı.

Yine Lapta’da dün öğle saatlerinde S.Ç.’nin (E-23) evinde polisin yaptığı aramada da  yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe ile bakır boru bulundu.

S.Ç. yanında konuyla bağlantısı olduğuna inanılan F.T. (E-27) tutuklanırken, F.T’ninevinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan kül tablası bulunarak emare alındı.

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