Larnaka Şehitleri anıldı

Yılmaz Yakar

Larnaka Sancağı’na bağlı yerleşim birimlerinde 1955-1974 yılları arasında yurt savunmasında şehit düşenler törenle anıldı.

İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı’nın da katılımıyla saygı duruşu ile başlayan törende, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Piyade Üsteğmen Can Beyazoğlu ve İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrrahmanoğlu konuştu, öğrenciler şiir okudu.

Anma töreni, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada, Rumların 1963 Kanlı Noel’inde Enosis için harekete geçtiklerinde ada genelinde olduğu gibi Larnaka’daki Türklerin de direnmesi sonucunda Rumların bu hayallerinin bertaraf edildiğini ifade etti.

Sadıkoğlu, Larnaka ve bağlı yerleşim birimlerinde milli mücadele yılları ve 1974’te 173 şehit ve bir çok kayıp verildiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, bugün Kıbrıs Türk halkı başını yastığa koyup huzur ve güven içerisinde uyuyabiliyorsa bunun şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.

Sadıkoğlu, Kıbrıs Türkü’nün 42 yıldır bir arada değil ama bir adada iki toplum olarak huzur içerisinde yaşadığını vurguladı.

BEYAZOĞLU

Piyade Üsteğmen Can Beyazoğlu da, Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs Türkü’nün yok oluşa “güçlü hayır” dediği günün yıl dönümü olduğunu belirtti.

Beyazoğlu, Kıbrıs Türk halkının bayrakların gölgesinde gurur ve huzur içerisinde yaşamasını, canını seve seve veren, elinden alınmak istenen toprağı vatan yapan şehitlere ve gazilere borçlu olduğunu ifade etti.

Beyazoğlu, 1974 Barış Harekatı ile adadaki Rumlara da barış getirildiğini, adada 42 yıldır barış ve huzur atmosferinin hakim olduğunu söyledi.

ABDURRAHMANOĞLU

İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu da, Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline direnerek dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Abdurrahmanoğlu, Larnaka’da 15 bin Kıbrıslı Türk’ün 55 bin Rum’a karşı mücadele verdiğini ve bu mücadelede şehitler ve kayıplar verildiğini belirtti.

Abdrurrahmanoğlu, Larnaka ve bağlı yerleşim birimlerinde birçok acılar yaşandığını, çok sayıda kişinin göçmen durumuna düştüğünü anlattı.

Abdurrrahmanoğlu, Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatmak, İstiklal Marşı ve ay-yıldızlı bayrak, ezan ve özgürlük için direnerek bugünlere gelinmesini sağladıklarını ifade etti.