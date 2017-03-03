Larnaka'da Arama Kurtarma Merkezi açıldı

Larnaka’da “Zinon” Arama Kurtarma Merkezi’nin açılışı dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından gerçekleştirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka’da eski ve yeni havaalanları arasındaki bölgede kurulan “Zinon” isimli merkezin Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde denizde arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacak tam bir arama kurtarma ve kriz yönetimi sistemiyle açıldığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis açılış konuşmasında, “merkezin tam bir gözetleme, önlem alma, kimlik tespit etme ve kontrol sistemiyle çalışacağını” belirterek, “gerekli görüşmesi ve talepte bulunulması durumunda sistemin AB ve bölge ülkelerinin talepleri doğrultusunda da faaliyet göstereceğini” ifade etti.