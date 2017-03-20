Las Fallas Festivali’nde dev kuklalar ateşe verildi

Usta marangozlar ve sanatçıların 1 yıllık çalışmasının ürünü dev tahta kuklalar, iki hafta boyunca kentin dört bir yanındaki 20 noktada sergilendi. Yaklaşık 50-200 bin avroya mal olan dev kuklalarda bu yıl, Valencia Belediyesinin “Las Fallas”ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için yaptığı başvuru ön plana çıkarıldı. Belediye Meydanı’nın önündeki büyük kuklada da bu tema işlendi.

Festivalde, Eyfel Kulesi, Özgürlük Anıtı, Michelangelo’nun Davut heykeli gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, dünyadaki önemli eserlerin tahta maketleri de sergilendi.

Saatler gece yarısından sonra 01.00’i gösterdiğinde havai fişekler eşliğinde ateşe verilen dev heykeller kısa zamanda kül oldu. Kentin farklı yerlerinde yakılan kuklaların yaklaşık 2 tonu bulan küllerini temizlemek için sabaha kadar bin 200 kadar temizlik işçisinin çalışacağı bildirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçiler “Las Fallas”ta yapılan kuklalar için esin kaynağı oldu.

20 Aralık’taki genel seçimlerden sonra halen hükümetin kurulamadığı İspanya’da görevdeki Başbakan ve Halk Partisi lideri Marino Rajoy, Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez, Podemos lideri Pablo Iglesias ve Ciudadanos lideri Albert Rivera’nın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın tahta kuklaları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Festival dolayısıyla 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Valencia kentinin, buradan 500 milyon avroluk gelir sağladığı belirtiliyor.

Las Fallas’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için yapılan başvurunun kasım ayında sonuçlanması bekleniyor.