Lastik dehşeti: 15 ölü
Senegal'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin öldüğü belirtildi.
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Senegal'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin öldüğü belirtildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Saint Louis kentinde lastiği patlayan bir yolcu minibüsü kontrolden çıkarak seyir halindeki petrol tankeriyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki aracın da alev aldığı kazada 15 kişi yaşamını yitirdi.
Sivilleri Koruma Müdürlüğünün verilerine göre, Senegal'deki trafik kazalarında 2015'te 408 kişi, 2016'da 651 kişi hayatını kaybetti.
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