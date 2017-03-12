Latif Akça: "Karma oy sistemi hata"

Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği karma oy sisteminin dünyada artık hiçbir yerde kullanılmadığını ve KKTC seçim sisteminde olmasının büyük bir hata olduğunu iddia etti.

Dernek Başkanı Latif Akça yazılı açıklamasında, bu sistemin başta siyaset kurumlarına, sonrasında da devlet yapısına büyük zararlar verdiğini ileri sürdü.

Akça, farklı partilerden milletin vekilliğine soyunan bazı adayların karma oy sistemi ile birlikte çeteleşmeler ve kirli oyunlar ile ideolojileri ayaklar altına aldığını da savundu.