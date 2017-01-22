Latifoğlu: “Bir haftalık erteleme üç haftayı buldu”

HÜR-İŞ Başkanı Yakup Latifoğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesinin Şubat ayına kaldığını belirtti. Latifoğlu, Bakan’ın gelecek hafta içinde tarafları istişare için toplantıya çağıracağını söyleyerek, ardından da komisyonun toplantıya çağrılma kararı alındığını kaydetti. Latifoğlu, bunların bir sohbette dile getirildiğine vurgu yaparak, bakanın yeni asgari ücretin 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesini murat ettiğini, ancak şimdi bunun olamayacağının ortaya çıktığını söyledi. Latifoğlu, asgari ücretin belirlenmesinin Şubat ayına kaldığını belirterek, şunları söyledi, “10 iş günü içinde itiraz süresi vardır. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için 10 iş gününün geçmesi gerekir. İnşallah masada yürürlüğe girmesi için bir karar oluşur”

“Bir haftalık erteleme üç haftayı buldu”

Latifoğlu, 2016 yılı Aralık ayı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın komisyonu toplantıya çağırmasından sonra yaptığı açıklamada son altı yılda ilk defa Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücretin belirlenmesi konusunda kamuoyuna taahüdü olduğunu söyledi. Latifoğlu, sonraki gelişmelerin hükümet kanadının ertelemesiyle devam ettiğini ifade ederek, bunun nedenini anlayamadığını kaydetti. Latifoğlu, hayat pahalılığının beklenenin üzerinde çıkmasından dolayı hükümet olarak çalışma yapma zorunlulukları olduğunu ifade ederek toplantının ertelenmesini talep ettiklerini belirtti. Görüşmenin bir hafta ertelendiğini ancak bu bir haftanın üç haftaya çıktığını anlatan Latifoğlu, bundan dolayı yeni asgari ücretin belirlenmesinin geciktiğini kaydetti.

“Vatandaş mağdur”

Latifoğlu, ülkede hem dövizin Türk Lirası karşısındaki değer artışının alım gücünü yüzde 30 gerilettiğini belirterek, peş peşe gelen zamlardan dolayı ise eriyen alım gücünün vatandaşı bir o kadar daha mağdur ettiğini söyledi. Latifoğlu, ivedilikle ücret politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, tüm bu gelişmeler dikkate alındığında yeni asgari ücretin daha fazla zaman geçmeden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Latifoğlu, “Vatandaş artık önünü görmek istiyor” diyerek, hükümetin bu konuda böyle düşünmediğini kaydetti.

“Düşen alım gücü yerine konmalıdır”

Latifoğlu, “Ocak ayında yürürlüğe girecek bir asgari ücret vergide de kişisel muafiyetin ona göre düzenlenmesini getirecek. Vergi yasası onu emreder. Bundan dolayı hükümetin vergi muafiyetlerinde değişiklik yapmamak için asgari ücretin ocak ayında değil daha sonraki aylarda belirlenmesi düşüncesi içinde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Latifoğlu, hükümetlerin görevinin ülkede yaşayan insanların refahını artırmak ve insanca yaşayabilecekleri bir düzeni kurmak olduğunu söyledi. Latifoğlu, hükümetin bugün yaptığının tam tersi bir uygulama olduğunu kaydetti. Latifoğlu, “İnsanlar ellerine geçen rakamla artık dünkü gibi yaşayabilme olanağını kaybetti. Düşen alım gücü yerine konmalıdır” dedi.