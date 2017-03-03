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  3. LBO'dan Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser…
LBO'dan Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser…

LBO'dan Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser…

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser gerçekleştirecek.

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser gerçekleştirecek.

LBO Oda Orkestrası tarafından Şef Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşecek olan konserde Flüt Sanatçısı Ajda Şenol Sakin ve Piyano Sanatçısı Şirin Akbulut Demirci konuk solist olarak yer alacak.

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü'nün organizasyonundaki konser ,7 Mart Salı gecesi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleşecek.

Saat 20.00'da başlayacak olan konserin biletleri 15 TL’den, Gloria Jeans, Deniz Plaza, Major Music,  Anılır Art Galery Büyükhan, Eczane Ferin Yenikent ve Atelier Kabuk Bandabuliya'dan temin edilebiliyor.

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