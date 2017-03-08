LBO’dan Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), dün gece, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu yararına konser verdi.

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, LBO Oda Orkestrası tarafından Şef Oskay Hoca yönetiminde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) verilen konserde, Flüt Sanatçısı Ajda Şenol Sakin ve Piyano Sanatçısı Şirin Akbulut Demirci konuk solist olarak yer aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ayşe Coşar ve Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Vural Vural’ın da hazır bulunduğu konser Girne St. Hilarion Rotary Kulübü organizasyonunda gerçekleştirildi.

COŞAR

Etkinlikte konuşma yapan Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ayşe Coşar, kuruma yapılan en küçük bağışın dahi yerini bulduğunu söyleyerek, başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

VURAL

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Vural Vural da, Çocuk Esirgeme Kurumu’na maddi katkıda bulunmanın her zaman hedefleri arasında olduğunu belirterek, etkinliğin gerçekleştirilmesine fırsat veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Orkestrası’na teşekkür etti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türklerinin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nun geçmişten bugüne çocuklara umut olduğunu ve onlara sıcak bir yuva imkanı sağladığını söyledi.

Böylesine anlamlı bir görevi üstlenen kurum yararına düzenlenen etkinliğin bir paydaşı olmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Harmancı, Belediye Orkestrası’nın müzikal anlamda kamusal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Belediye Orkestrası’nın ada genelinde düzenlenen bir çok etkinlikte ücretsiz görev aldığını ancak bazen değerinin altında kıymet gördüğünü de kaydeden Harmancı, böylesine anlamlı bir gecede başarılı bir konsere daha imza atan LBO, Oda Orkestrası’na teşekkür etti.