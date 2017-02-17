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LBO'dan "hikayelerle türkülerimiz"

LBO'dan "hikayelerle türkülerimiz"

Lefkoşa Belediye Orkestrası, salı gecesi Lefkoşa AKM’de “Hikayelerle Türkülerimiz” adlı konser verecek.

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Lefkoşa Belediye Orkestrası, salı gecesi Lefkoşa AKM’de “Hikayelerle Türkülerimiz” adlı konser verecek.

Şefliğini Hasibe Aksaç’ın yapacağı konserde Saffet Anibal konuk solist olarak yer alacak. Saat 20.00’da başlayacak konsere giriş ücretsiz olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, orkestra ve kor0o üyelerinin bugün Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ettiği belirtildi.

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