LBT tarafından “Karatahta” adlı yeni bir tiyatro oyunu sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) yetişkinler atölyesi tarafından “Karatahta” adlı yeni bir tiyatro oyunu sahnelenecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, oyunla ilgili bilgi vermek amacıyla bu sabah Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği(KTOÖD) ’nde basın toplantısı düzenlendi.

LTB ile KTOÖD’ün işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkıları ile sahnelenecek Karatahta oyununun tanıtıldığı basın toplantısına, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, KKTC Telsim Genel Müdürü Fevzi Tanpınar, LTB Meclis Üyesi Bülent Çıraklı yanında LBT yetkili ve çalışanları ile yetişkinler atölyesi oyuncuları katıldı.

HARMANCI: “LTB YAŞANAN ZİHİNSEL EVRİMİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ülkede engelliler konusunda evrimsel bir süreç yaşandığını söyledi ve bu süreçte kaydedilen aşamaların iyi gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.

Harmancı, bu alanda LTB’nin kısa sürede somut adımlar attığını ve bu adımlarda da ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Yılda bir kez, duyarlılık artırıcı bir düşünceyle değil, bütün siyasetin bunun merkezi olması gayreti ile çalıştıklarını ifade eden Harmancı, farklı engel grupları için, farklı etkinlikler yapılması ve bunların tümünün kaynaştırılması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Pazar günü oynanacak oyunun tüm gelirinin KTOÖD’e kalacağını hatırlatan Başkan Harmancı, hem keyifli bir oyun izlemek, hem de derneği desteklemek için herkesi oyunu izlemeye davet etti.

KİBRİT: “SANAT, ENGELLİ BİREYLERİN HAYATINI SİYAHTAN BEYAZA DÖNDÜREBİLİYOR”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, sanatın tıpkı spor gibi engelli bireyler üzerinde bir sihir etkisi yarattığını vurguladı ve bu sihrin engelli bireylerin hayatlarını siyahtan beyaza döndürdüğünü kaydetti.

“Karatahta” oyunu ile yaratılan engellerin nasıl basitçe aşılacağının gayet net ortaya konulduğu söyleyen Kibrit, bu oyunu özellikle genç kuşakların mutlaka izlemesi gerektiğini belirtti.

Kibrit, “Bu oyunla yaşadıklarımız, hissettiklerimiz kaleme alındı. 50’ye yakın kişi amatör bir ruhla kucaklaşarak bu güzelliği ortaya çıkardı. Herkesi Pazar günü bu oyunu izlemeye davet ediyorum” dedi.

TANPINAR: “ÖNCE KENDİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK, SONRA SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞINA GEÇTİK”

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, sanatın çok önemli iletişim ve etkileşim aracı olduğunu kaydetti.

Tanpınar, kurum olarak engelli farkındalığı konusunda değerlendirme yaptıklarını ve ‘engelliler için çok sayıda engel var, farkındayız’ diyerek kendi içlerinde düzeltilmesi gerekenleri ele alarak yola koyulduklarını belirtti.

Tanpınar, “Genel Merkezi’mizin dışında bayilerimizde de engelli bireylerin kolayca giriş çıkış yapabileceği ortamlar sağladık” dedi.

Prömiyeri 26 Şubat Pazar akşamı

Karatahta oyunun prömiyeri 26 Şubat Pazar gecesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda (LBT) gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak oyundan sağlanan tüm gelir KTOÖD’ne bağışlanacak.